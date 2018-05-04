Эксперт: США задвигают на второй план тему опасности террористов из ИГ

США пытаются представить Иран и движение "Хезболла" более серьезной угрозой миру, чем другие террористические организации. Об этом заявил представитель МИД России Дмитрий Феоктистов.

По его словам, американцы в последнее время перестали говорить, что ИГ (запрещена в России) — это главная угроза. То есть они не отрицают наличие этой угрозы как таковой, однако "пытаются задвинуть эту тему на второй план".

"Про "Аль-Каиду" (запрещена в России) вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам и по оценкам российских экспертов, она сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ", — цитирует РИА Новости заявление замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрия Феоктистова.

Таким образом, резюмирует дипломат, ни ИГ, ни "Аль-Каида" американцев не интересует, а интересует лишь "Хезболла" и Иран.

Резкие заявления со стороны США в отношении Ирана начались относительно недавно. Отчасти они могут быть связаны с ядерной программой этой страны. Дональд Трамп неоднократно критиковал договор с Ираном по атомной программе, заключенный при бывшем президенте США Бараке Обаме, и заявлял о намерении Вашингтона выйти из сделки.

На этой неделе премьер-министр Израиля подлил масла в огонь, заявив, что иранцы лгут в отношении своей ядерной программы, что у нее была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Эти заявления израильского премьера практически совпали по времени с заявлениями нового главы американской дипломатии Майкла Помпео. Он, будучи в Израиле в те дни, сказал, что США глубоко обеспокоены амбициями Ирана по доминированию на Ближнем Востоке и что Иран осуществляет "дестабилизирующую и злонамеренную активность" на Ближнем Востоке и по всему миру.

Интересно, что в начале мая американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября. Несмотря на то, что специальная комиссия по расследованию терактов 11 сентября ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана к терактам, суд в Нью-Йорке счел достаточными для вынесения решения доводы о том, что Тегеран якобы предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каиде".

"Хезболла" — ливанское шиитское движение, основанное в конце 1970-х годов священниками-шиитами при содействии иранских "Стражей исламской революции". Основной целью деятельности "Хезболла" было изгнание из Ливана израильских и западных военных сил.