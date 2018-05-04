Шайба Малкина помогла сравнять счет в серии между "Питтсбургом" и "Вашингтоном"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся четвертый поединок четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между представителями Восточной конференции – "Питтсбург Пингвинз" и "Вашингтон Кэпиталз". Матч завершился победой "пингвинов" со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель, а российский легионер "пингвинов" Евгений Малкин стал автором еще одной шайбы, которая и принесла победу его клубу. У столичного клуба единственным голом отметился Ти Джей Оши.

По итогам матча самыми полезными игроками были признаны авторы заброшенных шайб: первой звездой был признан Малкин. Вторым в номинации стал нападающий "капиталистов" Оши, третьим – Гюнцель.

Теперь серия переезжает в Вашингтон, где 6 мая состоится один матч, а затем противостояние вновь вернется в Питтсбург для проведения шестого поединка. Он состоится 8 мая.