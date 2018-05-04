В ООН в преддверии Дня Победы показали фильм "Собибор"
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии Дня Победы показали российский фильм "Собибор". Среди зрителей были постоянные представители Туниса, Узбекистана, Китая, немецкие, белорусские, израильские дипломаты, представители других делегаций, ветераны Великой Отечественной войны. По окончании показа зал аплодировал стоя.
Режиссер Константин Хабенский представлял свой фильм в зале совета ООН по опеке. Он отметил, что с особым вниманием относится к людям, работающим в ООН и стремящимся сделать так, чтобы наши потомки "жили в мире, согласии, любви, в культурных обменах". "Наш фильм о людях, наш фильм для людей", — передает слова Хабенского РИА Новости.
Перед показом также выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он сказал, что фильм показывает страницу великой, страшной войны, и выразил всеобщую надежду, что она никогда не повторится.
В основании построения послевоенного мира и создания ООН лежат память об ужасах войны и надежда, что эти события не повторятся, напомнил постпред РФ. Он отметил, что перед лицом сегодняшних вызовов и угроз важно осознавать свою ответственность и понимать, что "непродуманные шаги и силовые решения" могут привести к катастрофе.
Зарубежное турне "Собибора" началось в Варшаве, а закончится оно 9 мая в Берлине. Ранее картину показали в посольстве России в Вашингтоне.
Фильм, где Константин Хабенский исполняет также главную роль, рассказывает о восстании в лагере смерти "Собибор" – единственном успешном за всю историю Отечественной войны.
Согласно данным историков, восстание под предводительством советского офицера Александоа Печерского началось 14 октября 1943 года. В лагере "Собибор", расположенном в Польше, было 550 заключенных, 130 из них отказались участвовать в восстании, 80 были убиты при побеге. В течение двух недель нацисты вели облаву на беглецов, было убито еще 170 человек. До момента, когда Красная Армия освободила Польшу (январь 1945 года), погибли еще 90 бывших узников "Собибора". До Победы дожили лишь 53 человека. Однако, говоря о фильме и освещаемых им событиях, постпред РФ Василий Небензя напомнил: "Собибор" остался в памяти людей как символ не только страданий, но и триумфа человеческого духа.
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