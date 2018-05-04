Нагой и не очень дорогой: скульптура Трампа ушла за 28 тыс. долларов

В Лос-Анджелесе за 28 тыс. долларов продана статуя обнаженного президента США Дональда Трампа. Мастер скульптуры представил Трампа с ярко-оранжевой кожей, большим животом и непропорциональными частями тела.

Скульптуру приобрел американский ведущий передачи о поисках привидений Зак Бэганс. Как ожидается, он перевезет ее в свой музей в Лас-Вегасе, посвященный паранормальным явлениям. Он сообщил журналистам, что считает статую предметом искусства, которая может в будущем вырасти в цене.

Скульптуры были установлены в крупных американских городах неправительственной организацией Indecline еще до победы Трампа на президентских выборах, которые состоялись в ноябре 2016 года.

Мастер представил Трампа в крайне неприглядном свете — с ярко-оранжевой кожей, большим животом и непропорциональными частями тела. Все статуи были практически сразу же демонтированы властями, уничтожены или повреждены вандалами. Сохранилась только одна из них, которая и была продана, сообщает ТАСС.