Британские СМИ: Лондон укрепляет антироссийский альянс

Британская газета "Гардиан" узнала, что Лондон вовсе не намерен выстраивать конструктивный диалог с Москвой. Более того, Великобритания планирует укрепить альянс против России.

И сделать это англичане хотят в ходе саммитов "большой семерки", "большой двадцатки", НАТО и Евросоюза, которые пройдут в этом году.

Сообщается, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассматривает как поворотную точку инцидент с отравлением Скрипалей и якобы реальную химическую атаку в сирийском городе Дума. Джонсон уверен, что сможет заручиться международной поддержкой, так как Запад обвиняет Москву в "попустительстве" президенту Сирии.

Россия отрицает наличие химатаки в Думе. Сейчас в городе работают эксперты ОЗХО, сообщает телеканал "Россия 24".