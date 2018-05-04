Республиканская партия Армении не собирается сотрудничать с Пашиняном

Если пост премьера Армении займет Никол Пашинян, это будет означать, что правящая сейчас Республиканская партия окажется в оппозиции. Вице-председатель партии Армен Ашотян подчеркнул, что возможности сотрудничества с новыми политическими силами он не видит, частью этого правительства партия не станет. Политик подтвердил, что голосование в парламенте пройдет в ближайший вторник, 8 мая.

Никол Пашинян снова выдвинул свою кандидатуру на пост главы правительства, напоминает телеканал "Россия 24". После чего призвал сторонников прекратить транспортную блокаду в Ереване. Ранее кандидатура лидера фракции "Елк" была отклонена, так как не получила достаточно поддержки законодателей. Правящая партия заявила, что поддержит кандидата, который заручится голосами трети парламентариев. И вот накануне нужное число подписей Пашинян собрал.