Диего Симеоне: "Атлетико" хотел вернуться в финал

Главный тренер мадридского "Атлетико" прокомментировал выход своих подопечных в финал Лиги Европы после одержанной победы над лондонским "Арсеналом" со счетом 1:0 в ответном поединке полуфинала. По сумме двух поединков "матрасники" праздновали успех с общим счетом 2:1.

"Мы очень рады вновь выйти в финал, – признается аргентинец, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Хотели сюда вернуться с той самой поры, когда играли в решающем матче в последний раз. В таких играх пишется история, и это одна из первых страниц, которую мы написали на "Ванда Метрополитано".

Напомним, что в финальном поединке Лиги Европы "Атлетико" встретится с французским "Марселем". Матч состоится 16 мая на стадионе "Парк Олимпик" в Лионе.