4 мая 201807:10
На Гавайях объявлена эвакуация из-за активности вулкана Килауэа
Жителей ряда поселков на крупнейшем из Гавайских островов эвакуируют из-за активности вулкана Килауэа. 2 мая в районе гиганта произошло землетрясение магнитудой 5,0. Затем вулкан начал выбрасывать пепел, сообщает ТАСС.
Вулканологическая обсерватория штата Гавайи отмечает, что подземные толчки исчисляются десятками. Усиление сейсмоактивности может означать, что Килауэа выбросит не только пепел, но и лаву. В последний раз вулкан извергался в 2014 году.
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