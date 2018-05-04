Бразильский футболист предпочел "Барселоне" донецкий "Шахтер"

Бразильский нападающий "Сан-Паулу" Маркиньос Сиприано осенью станет игроком донецкого "Шахтера" после того, как доработает свой действующий контракт в нынешнем клубе. Сообщается, что 19-летний футболист ради игры в чемпионате Украины отказал испанской "Барселоне".

"Официальные предложения у меня были от "Барселоны" и "Шахтера", но я выбрал именно украинскую команду, потому что их предложение очаровало меня и мою семью, – сказал Сиприано, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Yahoo Esports. – Мое решение переехать на Украину никак не связано с желанием заработать деньги – наоборот, скорее это является долгосрочным планированием. Перво-наперво, это возможность сыграть в Лиге чемпионов, а также поиграть в клубе, в котором хорошо работают с молодыми бразильскими футболистами".

Сообщается, что игрок переберется в "Шахтер" после 15 сентября.