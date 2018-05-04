Кубок Стэнли. "Нэшвилл" победил "Виннипег" и сравнял счет в серии

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи четвертьфинала Кубка Стэнли. Представители Западной конференции "Виннипег Джетс" и "Нэшвилл Предаторз" провели между собой четвертый поединок, в котором победу праздновали хоккеисты "предз" – 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман и Пи Кей Суббэн. У "Джетс" единственную шайбу за 52 секунды до финальной сирены забросил Патрик Лайне, чем подарил надежду на камбэк, однако в заключительной атаке все тот же Лайне направил шайбу мимо ворот "Предаторз".

Таким образом, "Нэшвилл" добился важной победы, которая позволила сравнять счет в четвертьфинальном противостоянии с "Виннипегом". Теперь у каждой команды по две победы – 2:2. Серия переезжает в Нэшвилл. Следующий матч состоится 6 мая.