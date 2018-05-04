Глава ОЗХО раскрыл данные о дозе яда, которым отравили Скрипалей

Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что доза яда, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, составляла от 50 до 100 граммов. При этом Узюмджю добавил, что точный объем он назвать не может, передают "Известия".

Вещество, с помощью которого было совершено покушение в Солсбери, занесено в список ОЗХО. Это означает, что страны, которые подписали Конвенцию по химическому оружию, обязаны декларировать производство и хранение данного токсина.

4 марта в Солсбери было совершено покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британия бездоказательно обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Москва категорически отвергает обвинения и призывает Лондон дождаться результатов, полученных экспертами ОЗХО.