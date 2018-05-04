Защитник "Арсенала" Косельни пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Лоран Косельни не поможет сборной Франции на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Защитник получил травму в начале ответного матча полуфинала Лиги Европы с мадридским "Атлетико" и покинул поле на носилках. Испанцы одержали победу со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (2:1) пробились в финал турнира. Как отмечает Чемпионат.com, у французского футболиста выявлен разрыв ахиллова сухожилия.