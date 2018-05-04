Дело о допинге продолжается: МОК не устраивает решение CAS

Международный олимпийский комитет попытается оспорить решение Спортивного арбитражного суда о российских спортсменах. Тех самых, чьи апелляции были удовлетворены полностью, результаты восстановлены, а пожизненное отстранение от будущих Игр отменено.

Спорт должен оставаться честным соревнованием, уверял после двухдневного заседания исполкома глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Но сам же сетовал, что соблюдать это правило становится все труднее – примешивается политика.

Причем, далеко не всегда в положительном ключе, хотя есть и исключения. Например, потепление на Корейском полуострове и желание Северной и Южной выступать под одним флагом на Олимпийских играх. Но есть и Украина, которая законодательно решила запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях на ее территории.

"Мы ясно видим, что правительства пытаются использовать спорт и спортивные соревнования во всем мире в своих политических целях, поэтому мы еще раз напоминает о нашей политике нулевой терпимости в этом отношении", — заявил Томас Бах.

А заодно перенесли отборочный турнир по реслингу в Черногорию. Киев пошел на попятную и запрет в итоге снял, но поездки своих спортсменов в Россию оплачивать отказался.

Обсудили в МОК и недавний доклад WADA, где по количеству нарушений допинговых правил в 2016 году Россию обогнали итальянцы, французы, американцы, австралийцы и бельгийцы. Но наказывать их национальные команды нейтральным флагом или пожизненной дисквалификацией исполком не планирует, зато будет оспаривать решение Международного спортивного арбитражного суда оправдать российских спортсменов.

"Позиция МОК не изменилась по решению CAS, которое нас не удовлетворяет даже после получения мотивировочной части, — заявил Бах. – Мы поставили себя на место тех атлетов, которые финишировали после российских. Шансы на выигрыш не играют роли. Наша цель — защитить невиновных спортсменов, которые финишировали после российских".

А кто же возместит ущерб репутации, нервы и пропуск Олимпийских игр российским спортсменам, чистота которых доказана в суде? Бах сделал вид, что вопроса не понял.

"Я очень расстроена, потому что я считаю, что у нас были все основания для того, чтобы выиграть суд в CAS, и нам не было представлено никакой доказательной базы. И я очень надеюсь, что в следующем суде мы выиграем, потому что никакой доказательной базы не имеется", — заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

"У них нет ни одного факта доказательств, – подчеркнул президент Федерации бобслея России Александр Зубков. — Ребята оправданы. И почему им отказали в участии в Олимпийских играх, тоже вопрос к МОК. На каком основании они отказали ребятам, которые полностью оправданы?"

Изворачиваясь как уж на сковородке, Томас Бах говорил очень расплывчато. Мол, да, решение суда не совпадает с выводами МОК, но при этом в тексте нет конкретной фразы о том, что спортсмены невиновны. Для исполкома это зацепка и шанс не потерять лицо, пусть и минимальный.