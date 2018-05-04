Получить права и зарегистрировать машину можно будет в МФЦ

У россиян появится возможность получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину через многофункциональные центры госуслуг (МФЦ), пишет в пятницу газета "Известия". Пилотный проект стартует в конце года в Татарстане.

В МВД отметили, что также рассматривается возможность включения в пилотный проект Москвы и Петербурга.

Когда проект стартует, граждане смогут сами выбирать, где получать документы — в МФЦ или подразделениях ГИБДД.

В настоящее время права выдают только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно переоформить при утере или краже, по завершении срока действия, при смене фамилии или в случае прихода прав в негодность. Замена или восстановление свидетельств о регистрации транспортного средства возможна только в случае обращения в ГАИ.