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День Победы 46 минут назад
Репетиция парада: по Красной площади проехал "Терминатор"
12,5 тысячи военных, 150 единиц техники. На Красной площади в Москве прошла заключительная ночная репетиция Парада Победы. Какие новинки покажут 9 мая — знает
Все почти так, как будет 9 мая. Только при свете фонарей и без авиации. Бой курантов, легендарное знамя Победы, парадный ЗИЛ и громогласное "Ура!" от 33 расчетов пеших колонн. Даже ночью по неровной брусчатке идеально маршируют моряки, десантники, летчики, юнармейцы. Важно все — поворот головы, длина шага, даже взгляд.
В пешем параде участвуют почти 13 тысяч человек. Немало дебютантов. Например, впервые идут парадным маршем по Красной площади воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя и парадный расчет военной полиции.
Звук чеканного шага сменяется шумом моторов. Начинается парад военной техники. Традиционно возглавляет его легендарный танк Т-34. Колонна выехала днем с площадки на севере Москвы. Военные комплексы и бронетранспортеры проследовали по центральным улицам столицы. Впервые в парадном строю следует боевая машина "Терминатор", оснащенная гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием. На поле боя "Терминатор" эквивалентен шести боевым машинам пехоты и 40 солдатам.
Среди новинок — боевые роботы. Комплекс "Уран-6" предназначен для разминирования. Управлять им можно на расстоянии до тысячи метров. "Уран-9", похожий на миниатюрный танк, тоже работает дистанционно. Робот полезен и при разведке, и при огневой поддержке. А еще будут танки, армейские снегоходы и мотовездеходы, бронеавтомобили и бронетранспортеры, ракетные и ракетно-зенитные комплексы. Всего в колоне около 150 единиц техники.
До парада Победы осталось всего шесть дней. В пятницу утром репетирует авиация. Там тоже будут дебютанты. Над Москвой пролетят новейшие истребители, в том числе МиГ-31К, оснащенный гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал". Генеральный прогон назначен на 6 мая.
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