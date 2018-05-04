Телеканал "Россия 1" покажет фильм о Даниле Козловском

Телеканал "Россия 1" покажет документальный фильм об актере, режиссере и просто человеке, который бесконечно предан своей профессии, – Даниле Козловском.

Его день расписан по минутам, он перемещается из страны в страну. В свои 33 года он уже прошел путь от блестящих актерских работ до впечатляющего режиссерского дебюта. Сейчас во всех кинотеатрах страны с триумфом идет его лента "Тренер" – эмоциональная история о поражениях и победах, уже ставшая лидером проката. Данила никогда не впускает журналистов в свою повседневную жизнь. В этом фильме он впервые расскажет о себе, о своих взглядах и ценностях.

Смотрите фильм "Данила Козловский. Герой своего времени" в субботу, 5 мая, в 10:10 на канале "Россия 1" или на сайте Russia.tv в режиме онлайн-трансляции.