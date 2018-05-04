Джиро д'Италия. Кузнецов и Бельков стартуют в составе Katusha-Alpecin
Первая многодневная велогонка из числа трех Гранд-туров стартует в Иерусалиме: "Джиро д'Италия" открывает сезон крупнейших многодневок и впервые в истории выезжает за пределы Европы. В гонке примет участие российско-швейцарская команда Katusha-Alpecin.
Первый этап "Джиро-2018" будет коротким: гонка с раздельным стартом на 9,7 км пройдет 4 мая в Иерусалиме. Всего Израиль примет три стартовых этапа. Второй между Хайфой и Тель-Авивом будет равнинным, а гонка от Беэр-Шевы до Эйлата считается состязанием в малогорье.
Это 13-й случай в истории "Джиро д'Италия", когда гонка выходит за пределы страны-организатора. После Израиля многодневка переберется на Сицилию, а затем в континентальную часть Италии. Всего традиционный Гранд-тур, который в этом году проходит в 101-й раз, состоит из 21-го этапа и трех дней отдыха. Финиш "Джиро" назначен на 27 мая в Риме.
Российская велокоманда Katusha-Alpecin, третий сезон выступающая под швейцарским флагом, будет в числе претендентов на успех на итальянском Туре. Правда, наш самый сильный многодневщик Ильнур Закарин "Джиро" не поедет – он готовится к "Тур де Франс", испанской "Вуэльте" и чемпионату мира.
Тем не менее, в состав "Катюши" вошли два россиянина – Максим Бельков и Вячеслав Кузнецов. Кроме них в команды вошли британец Алекс Даусетт, португалец Жозе Гонсалвеш, голландец Мауриц Ламмертинк, немец Тони Мартин, бельгиец Батист Планкарт и датчанин Мадс Вюрц Шмидт.
Накануне старта Katusha-Alpecin на "Джиро-2018" команду напутствовал ее основатель – почетный президент Федерации велоспорта России, глава группы компаний "АРЕТИ" Игорь Макаров: "Мне интересны результаты команды, я постоянно слежу за тем, как "Катюша" выглядит в турнирах календаря UCI. И я надеюсь, что гонщики команды смогут показать себя на "Джиро д'Италия" с самой лучшей стороны, смогут развить то, что было и есть в "Катюше" в последние годы".
Итальянская многодневка традиционно непредсказуема в плане возможного успеха того или иного гонщика. На сей раз свой титул будет защищать голландец Том Дюмулен (команда Sunweb). В число претендентов на победу входят несколько спортсменов, которые были в первой десятке прошлогодней, 100-й по счету "Джиро", например, колумбиец Найро Кинтана (Movistar) и француз Тибо Пино (FDJ).
"Джиро" впервые за 10 лет поедет и британец Кристофер Фрум, лидер "конюшни" Sky, который четыре раза выигрывал "Тур де Франс", а в прошлом сезоне стал лучшим и на "Вуэльте". У него нет в карьере победу на "Джиро", но нынешний его старт окрашен в скандальные тона: некоторое время назад появилась информация о положительном допинг-тесте британца на сальбутамол.
Фрум ранее сообщал, что ингалятор с сальбутамолом нужен ему из-за астмы, но теперь, когда норма препарата превышена в два раза, ему придется объясняться в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но правила UCI допускают, что гонщик может участвовать в состязаниях, пока не доказана его вина. И Фрум этим пользуется.
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