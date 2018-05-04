"Россия 1" и "Россия 24" покажут инаугурацию Путина в прямом эфире

В понедельник, 7 мая, в 12:00 состоится торжественная церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Телеканалы "Россия 1" и "Россия 24" покажут инаугурацию в прямом эфире. Также прямую трансляцию будет вести сайт Вести.Ru.

Сразу после церемонии телеканал "Россия 1" покажет документальный фильм Андрея Кондрашова "Путин", который уже набрал 35 миллионов просмотров в Интернете. Более двух лет ушло на то, чтобы подготовить этот рассказ о жизни главы государства. В фильме Путин поделится подробностями об управлении Россией, расскажет о непростых решениях, критике врагов и предательстве соратников, ответит на вопросы о военных кампаниях, катастрофах, работе в КГБ и о многом другом.

18 марта 2018 года в России прошли очередные выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу, набрав более 76 процентов голосов.