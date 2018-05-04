Во Вьетнаме россиянка приговорена к пожизненному заключению за ввоз кокаина

За ввоз кокаина во Вьетнам суд города Хошимин приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению. Об этом сообщил ее адвокат Сункар Нурмагамбетов.

Информацию о пожизненном заключении РИА Новости подтвердили в генеральном консульстве России в Хошимине.

Ростовчанку Марию Дапирку арестовали в августе 2014 года. Таможня нашла в ее чемодане с двойным дном три килограмма кокаина.

Согласно вьетнамским законам, попытка провезти в стране более 100 граммов тяжелых наркотиков (героин, кокаин) карается смертной казнью.

Как пишет "МК", семья девушки не верит в ее виновность: чемодан с кокаином ей якобы дал бывший возлюбленный.

Мария Дапирка свою вину не признала. Адвокат назвал приговор слишком суровым и сообщил, что собирается отстаивать невиновность своей подопечной.