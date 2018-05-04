Долгожданный первый клюв нашёлся под самым носом у палеонтологов

Согласно классической теории, единственными потомками динозавров, дожившими до наших дней, являются птицы, которые произошли от оперённых ящеров тероподов в юрском периоде. Наравне со знаменитым археоптериксом ключевую роль в понимании эволюции ранних пернатых занимают ихтиорнисы – группа зубатых морских птиц, которые обитали в Северной Америке около ста миллионов лет назад. Но до сих пор эти существа, привлекавшие внимание самого Чарльза Дарвина, были известны по единичным окаменелым останкам, среди которых практически отсутствовали фрагменты черепа.

Как это часто бывает, ответ на накопившиеся вопросы уже давно лежал практически у всех на виду. Команда, возглавляемая палеонтологами из Йельского университета, сообщает об обнаружении сразу трёх образцов, среди которых новый полный череп и ещё два крупных фрагмента, которые хранились в архиве того самого Йеля с 1870-х годов.

Анализ костей раскрывает неизвестные ранее подробности превращения ящеров в современных птиц, а главное, показывает, как выглядел клюв, когда он впервые появился в природе.

"Прямо у нас под носом все это время находился удивительный пример переходной птицы, у которой был уже современный мозг, но конфигурация челюстной мышцы осталась как у динозавров", — рассказывает ведущий автор нового исследования Бхарт-Анжан Бхуллар (Bhart-Anjan Bhullar) в пресс-релизе Йеля.

У современных птиц клюв состоит из верхней и нижней части, которые называются надклювье и подклювье. При этом большую часть надклювья составляют слившиеся парные предчелюстные кости, а маленькие верхнечелюстные косточки формируют лишь небольшую заднюю область. У ранних птиц, таких как археоптерикс, основу клюва наоборот составляли верхнечелюстные кости, поэтому их голова мало отличалась от головы динозавров.

Исследование новых образцов с помощью компьютерной томографии показало, что клюв ихтиорниса является промежуточным звеном описанных выше типов. Он представляет собой полноценную верхнюю челюсть с зубами, в конце которой предчелюстные кости образовывают нечто, напоминающее пинцет. По мнению учёных, это приспособление для удержания добычи могло появиться после того, как использовавшиеся для этой цели "руки" превратились в крылья.

"Летопись ископаемых – это единственное прямое свидетельство эволюционных преобразований, которые породили современные формы жизни, — поясняет соавтор исследования Даниэль Филд (Daniel Field). – Этот необыкновенный новый экземпляр демонстрирует удивительно позднее сохранение характерных особенностей строения динозавров в черепе ихтиорниса, который является одним из самых близких родственников современных птиц".

Статья авторов прорывного исследования вышла в журнале Nature.

А пока учёные продолжают задумчиво перебирать огромные коллекции неопознанных окаменелостей в поисках новых открытий, предлагаем заглянуть в специальные разделы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru), посвящённые древним животным и перипетиям эволюционного процесса. Скучно не будет. Например, жадные до новых знаний читатели найдут сведения о том, как эволюционировали кожные покровы обитателей Земли от чешуи до перьев.