Тема:
Динозавры и птицы 1 час назад
Долгожданный первый клюв нашёлся под самым носом у палеонтологов
Согласно классической теории, единственными потомками динозавров, дожившими до наших дней, являются птицы, которые произошли от оперённых ящеров тероподов в юрском периоде. Наравне со знаменитым археоптериксом ключевую роль в понимании эволюции ранних пернатых занимают ихтиорнисы – группа зубатых морских птиц, которые обитали в Северной Америке около ста миллионов лет назад. Но до сих пор эти существа, привлекавшие внимание самого Чарльза Дарвина, были известны по единичным окаменелым останкам, среди которых практически отсутствовали фрагменты черепа.
Как это часто бывает, ответ на накопившиеся вопросы уже давно лежал практически у всех на виду. Команда, возглавляемая палеонтологами из Йельского университета, сообщает об обнаружении сразу трёх образцов, среди которых новый полный череп и ещё два крупных фрагмента, которые хранились в архиве того самого Йеля с 1870-х годов.
Анализ костей раскрывает неизвестные ранее подробности превращения ящеров в современных птиц, а главное, показывает, как выглядел клюв, когда он впервые появился в природе.
"Прямо у нас под носом все это время находился удивительный пример переходной птицы, у которой был уже современный мозг, но конфигурация челюстной мышцы осталась как у динозавров", — рассказывает ведущий автор нового исследования Бхарт-Анжан Бхуллар (Bhart-Anjan Bhullar) в пресс-релизе Йеля.
У современных птиц клюв состоит из верхней и нижней части, которые называются надклювье и подклювье. При этом большую часть надклювья составляют слившиеся парные предчелюстные кости, а маленькие верхнечелюстные косточки формируют лишь небольшую заднюю область. У ранних птиц, таких как археоптерикс, основу клюва наоборот составляли верхнечелюстные кости, поэтому их голова мало отличалась от головы динозавров.
Исследование новых образцов с помощью компьютерной томографии показало, что клюв ихтиорниса является промежуточным звеном описанных выше типов. Он представляет собой полноценную верхнюю челюсть с зубами, в конце которой предчелюстные кости образовывают нечто, напоминающее пинцет. По мнению учёных, это приспособление для удержания добычи могло появиться после того, как использовавшиеся для этой цели "руки" превратились в крылья.
"Летопись ископаемых – это единственное прямое свидетельство эволюционных преобразований, которые породили современные формы жизни, — поясняет соавтор исследования Даниэль Филд (Daniel Field). – Этот необыкновенный новый экземпляр демонстрирует удивительно позднее сохранение характерных особенностей строения динозавров в черепе ихтиорниса, который является одним из самых близких родственников современных птиц".
Статья авторов прорывного исследования вышла в журнале Nature.
А пока учёные продолжают задумчиво перебирать огромные коллекции неопознанных окаменелостей в поисках новых открытий, предлагаем заглянуть в специальные разделы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru), посвящённые древним животным и перипетиям эволюционного процесса. Скучно не будет. Например, жадные до новых знаний читатели найдут сведения о том, как эволюционировали кожные покровы обитателей Земли от чешуи до перьев.
Ранее по теме
-
Археоптерикс летал, как фазан: умел махать крыльями, но не любил1 месяц назад
-
Скелет мезозойского птенца рассказал, как развивались птицы в эпоху динозавров1 месяц назад
-
Радуга с хохолком: небольшой оперённый динозавр удивил палеонтологов красочностью "наряда"3 месяца назад
-
От чешуи до перьев: генетики выяснили, как эволюционировал кожный покров динозавров5 месяцев назад
-
Динозавр прятался от крупных хищников при помощи "бандитской маски"6 месяцев назад
-
Не такие уж вегетарианцы: окаменелые фекалии травоядных динозавров показали, кем ещё они лакомились7 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
МИД назвал "три вранья" Лондона в деле Скрипалей
- Госдеп США обещает не давать деньги "Белым каскам"
- Украина жалуется на досмотр судов в Керченском проливе
- В Москве прошла ночная репетиция Парада Победы
- Россиянка получила пожизненное во Вьетнаме
Самое читаемое
-
Летчик-испытатель, выживший после попадания в двигатель птицы, прокомментировал катастрофу Су-30
- Президенту Литвы грозит импичмент после вскрытой переписки
- Безвиз - всё? Евросоюз ужесточает правила въезда для граждан Украины
- Ким Чен Ын толкнул фотографа, пытавшегося снять его жену. Видео
- Две двухлетние девочки упали с 9 этажа
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Audi назвала российские цены на "заряженный" универсал с мотором от Porsche
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
Экономика
-
Аргентина столкнулась с новым валютным кризисом?
- Росатом: "антиядерных активистов" отогнали от ПАТЭС
- Компания Баффетта купила 75 млн акций Apple
- Россия готовится к выходу из ОПЕК+?
- "Торговая война": Китай отказался покупать сою у США
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять факторов, которые не дают вам похудеть
- Оргазм при чихании: как это возможно (и возможно ли вообще)
- Говорят ученые: вегетарианская диета спасет от преждевременной смерти
- 5 самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны приводят к раку
Вести в 20.00
-
Путину дали паспорт болельщика
- 40 дней со дня трагедии в Кемерово
- Скрипалей похитили и где-то прячут
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Современный и удобный: в Шереметьеве открылся новый терминал
- Штраф вместо пикника: инспекторы начали охоту на любителей шашлыков
- За строительство московского метро взялись китайцы
- Росгвардейцы отправились в автопробег "Вахта памяти"
- Волга у стен Кремля: москвичам предложили необычную экскурсию
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
В последней работе Хокинг "запретил" бесконечное разнообразие вселенных
- Астрономы впервые обнаружили гелий в атмосфере планеты вне Солнечной системы
- Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля