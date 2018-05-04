Лига чемпионов. Навас и Мане спорят за звание лучшего игрока

Европейский союз футбольных ассоциаций представил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За звание, которое в некоторых пор УЕФА разыгрывает регулярно, спорят вратарь "Реала" Кейлор Навас и хавбек "Ливерпуля" Садьо Мане.

Напомним, что мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" стали финалистами очередного розыгрыша главного евротурнира. При этом Навас реально помог своей команде в повторном полуфинале против мюнхенской "Баварии" (2:2), сделав несколько очень важных спасений.

Мане и его манкунианский клуб проиграли в Риме местной "Роме" со счетом 2:4, но за счет домашней победы (5:2) сумел также получить путевку в финал. Мане был одним из лучших в составе "Ливерпуля", но, скорее всего, его включение в список номинантов скорее аванс на будущее: все-таки "Рома" была в ответной игре лучше.