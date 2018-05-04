Перед крушением у Су-30СМ резко упала тяга двигателя

Разбившийся после взлета с авиабазы Хмеймим СУ-30СМ прошел полный цикл предполетной подготовки, у его командира уже был опыт выполнения боевых задач, пишет "Коммерсант".

По данным экспертов, сразу после взлета в одном из двигателей самолета резко упала тяга, причины произошедшего пока не установлены.

У летчиков была возможность катапультироваться, но вместо этого они попытались выровнять самолет, чтобы вернуться на аэродром. При попытке разворота самолет упал в море, от удара о воду у него оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба летчика погибли.

Су-30СМ вылетел с полным боекомплектом для облета акватории Средиземного моря. Командиром экипажа из двух человек был гвардии майор Альберт Давидян.