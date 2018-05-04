В Подмосковье супругов убил электронасос

В Подмосковье супруги погибли от удара током во время откачки воды из погреба электронасосом, передает РИА Новости.

Тела 52-летней женщины и ее 57-летнего мужа нашли 3 мая в одном из домов дачного поселка "Медик" недалеко от электростали. На дне погреба имелась вода, электронасос был подключен к сети, пояснили в ГСУСК по Московской области.

Назначены экспертиза, опрошены соседи и родственники супругов.