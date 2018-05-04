Под Омском братья померились силой и умерли

В окрестностях Омска погибли два брата 43 и 45 лет, упав в двадцатиметровый колодец, расположенный в летней кухне частного дома, передает РИА Новости.

Как сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело. ЧП произошло еще вечером 30 апреля, когда в селе Усть-Заостровка в своем доме после распития спиртного братья шутя стали мериться силой и упали в открытый колодец глубиной более 20 метров, расположенный в летней кухне. От полученных при падении травм оба погибли.

Находившийся в доме отец, пытаясь вытащить упавших, спустился в колодец по резиновому шлангу, но также упал в колодец и просидел там всю ночь, тщетно зовя на помощь. Лишь в полдень следующего дня пришедший сосед вызвал сотрудников МЧС, которые спасли мужчину и достали тела погибших.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности". Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются следствием.