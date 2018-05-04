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Смена власти в Армении 33 минуты назад
РПА передумала насчет Пашиняна
Правящая Республиканская партия Армении подтвердила поддержку оппозиционера Никола Пашиняна на предстоящих выборах премьера. Об этом заявил глава парламентской фракции Ваграм Багдасарян. Он подчеркнул, что "решение будет единым, и мы 8 мая изберем нового премьера".
"Мы будем содействовать этому. Без голосования депутатов нашей фракции новый премьер не может быть избран", — сказал Багдасарян.
Ранее республиканцы заявили, что на выборах в парламенте не будут выдвигать своего кандидата, а поддержат человека, которого выдвинет одна треть депутатов. Оппозиционные фракции парламента "Дашнакцутюн", "Царукян" и "Елк" заявили, что намерены поддержать "кандидата от народа" Пашиняна.
В секретариат Национального собрания Армении представлен документ с 41 подписью депутатов о выдвижении Пашиняна на пост премьера республики. Для избрания премьером кандидату необходимо получить 53 голоса, сообщает "Интерфакс".
1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. В стране началась транспортная блокада.
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