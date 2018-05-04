Самонадеянный индиец заплатил жизнью за селфи с раненым медведем. Видео

Желание сделать фото с получившим травму медведем сыграло злую шутку с Прабху Бхатаром — зверь не оценил благих намерений прославить его в веках и насмерть задрал докучавшего ему жителя индийского штата Орисса, сообщает Odisha Sun-Times. Очевидцы сняли на видео последние минуты жизни мужчины.

Трагический инцидент произошел в минувшую среду, 2 мая, когда Бхатара за рулем микроавтобуса вез людей со свадебной церемонии из Котапада в небольшой городок Пападаханди. На обочине лесной дороги он заметил сильно хромавшего медведя и решил осмотреть его рану, а заодно сделать селфи с хищником.

Предупреждения пассажиров об опасности таких забав водитель пропустил мимо ушей, но спустя пару минут горько пожалел об этом — измученный медведь быстро повалил приблизившегося Бхатара на землю и принялся рвать на части.

Отогнать зверя от окровавленного тела смогли только сотрудники природоохранного департамента, но помощь водителю уже не требовалась — от полученных травм он скончался на месте. О дальнейшей судьбе медведя ничего не сообщается.