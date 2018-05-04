ММА. Федор Емельяненко посетит чемпионат России

Самый знаменитый отечественный боец смешанных единоборств и президент Союза ММА России Федор Емельяненко посетит чемпионат страны, который в середине мая пройдет в Челябинске. В престижных соревнованиях примут участие более 150 спортсменов.

Все участники распределены на 8 весовых категорий, победители в каждой из них получат право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионатах мира и Европы. Первенство России по ММА Челябинск будет принимать с 12 по 13 мая.

"Мы рады, что чемпионат России 2018 года по ММА пройдёт в Челябинске, городе, где ценят и успешно развивают смешанное боевое единоборство, — сказал Федор Емельяненко. – Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдёт на высоком уровне".

По словам главы Союза ММА России, национальный отбор выявит лучших бойцов страны: "Наши спортсмены не только показывают высокие результаты на турнирах внутри России, но и успешно выступают в промоушнах с мировым именем".