Дерзкие грабители на глазах у пассажиров метро выставили из вагона свою жертву

Двое уроженцев Дагестана в вагоне столичной подземки вырвали из рук молодого человека смартфон, а потом вытолкали его на платформу, а сами стали хвастаться "обновкой", сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене. Камера наблюдения сняла дерзких грабителей.

Добычей злоумышленников, один из которых ранее был судим за грабеж и пару месяцев назад вышел на свободу, стал топовый смартфон Xiaomi. На кадрах видно, как на Кольцевой линии молодые люди вырвали телефон из рук пассажира, а затем силой выставили его из вагона. Сами грабители никуда не торопились: заняв места, они принялись обсуждать достоинства "приобретения", показывая его друг другу на глазах других пассажиров.

Записи помогли стражам порядка быстро выйти на след подозреваемых — ими оказались уроженцы Дагестана 18 и 20 лет от роду. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы по статье "Грабеж".