Хабибу Нурмагомедову присвоено звание почетного депутата Дагестана

Парламент Дагестана присвоил звание почетного депутата бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. В начале апреля Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и первым из россиян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Звание присвоено за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений и активную общественную деятельность, отмечает РИА Новости.