Путин наградил Безрукова, Газманова и Цискаридзе

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры. Актер Сергей Безруков, певцы Олег Газманов и Вячеслав Добрынин, а также артист балета Николай Цискаридзе удостоены ордена Дружбы "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Также госнаграды будут вручены чиновникам, рабочим, ученым и учителям, сообщает ТАСС. Так, орден Александра Невского получит губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Гендиректор Президентской библиотеки имени Ельцина Александр Вершинин удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Ту же награду вручат главе администрации Тюмени Александру Моору и начальнику Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства Дмитрию Тулееву. Кроме того, ордена Почета удостоена министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.