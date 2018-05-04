Прыжки в воду. Минибаев и Бондарь выиграли этап Мировой серии в Казани

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев одержали победу на этапе Мировой серии в Казани в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. За свои прыжки россияне получили от судей в сумме 432,72 балла.

Вторыми стали украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов (414,09), третьими — немцы Тимо Бартель и Флориан Фандлер (345,36). Ранее в аналогичной дисциплине у женщин россиянки Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева заняли пятое место.