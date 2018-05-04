Собянину подарили "Святое семейство"

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин посетил 92-летнего пациента столичной патронажной службы ветерана Великой Отечественной войне Николая Чирикова, поздравил его с грядущим Днем Победы и выслушал мнение о работе медслужбы.

Николай Чириков — лежачий пациент созданной в 2017 году в Москве патронажной службы, которая обеспечивает пожилыми гражданам оказание помощи на дому. Ветеран страдает ишемической болезнью сердца и хронической ишемией головного мозга. Больной практически не говорит и мало двигается. "С наступающим Днем Победы. Здоровья вам! Как самочувствие?" — поинтересовался градоначальник и пожал руку пациенту. Получив в ответ бодрое "Живем!", мэр выслушал рассказ ветерана о годах войны, о его работе на автомобилестроительном заводе имени Лихачева и о том, как он был контужен под Москвой, передает РИА Новости.

Ежедневно бригады врачей выезжают к больному, проводят необходимые процедуры, выписывают лекарства и следят за выполнением медицинских назначений. Сегодня в патронажной службе ведут прием более 120 врачей и более 260 медсестер, в проекте зарегистрировано 43,4 тысячи пациентов.

"Когда мы приступили к созданию этой службы, столкнулись с ситуацией, когда людям с ограниченными возможностями, практически не ходячим, было некуда деться. В стационаре их полечили и выписали, в поликлинику они прийти не могут, а у участкового терапевта недостаточно времени, чтобы заниматься такими больными на системной основе. А так, чтобы постоянно обследовать, выписывать лекарства, проводить процедуры — такой службы в городе не было", — сказал Собянин.

По словам дочери Чирикова Светланы Николаевны, с открытием патронажной службы многие москвичи, у которых есть тяжелобольные родственники, "вздохнули с облегчением".

Градоначальник спросил у пациента и его дочери, нет ли у них нареканий к работе службы. "Единственное, просим — расширяйте службу, чтобы у всех тяжелобольных пациентов и их родственников появилась возможность ей воспользоваться", — сказала Светлана.