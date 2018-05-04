Фура протаранила 13 машин в Днепре. Есть жертвы

Утром 4 мая в украинском Днепре (бывший Днепропетровск) случилась серьезная авария. На улице Космической груженая металлом фура DAF с прицепом потеряла управление, съехала с проезжей части и протаранила 13 автомобилей на парковке супермаркета.

В результате аварии один человек погиб, еще шесть получили различные ранения. Водитель потерявшего управление грузовика отделался ушибом грудной клетки.

В настоящее время парковка представляет собой руины с обломками транспортных средств.