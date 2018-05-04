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Россиянка во вьетнамской тюрьме 10 минут назад
Пожизненный приговор россиянке: чемодан с кокаином мог подбросить жених из Нигерии
Суд Хошимина приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному сроку за перевозку кокаина. В 2014 году девушка была задержана в аэропорту вьетнамской столицы с чемоданом, в котором и были обнаружены наркотики. С тех пор она находилась во вьетнамской тюрьме и ей угрожал смертный приговор. Все обвинения она отрицала. Удастся ли защите добиться возвращения Дапирки на родину?
Пожизненный срок за хранение кокаина — такой приговор вынес суд Хошимина россиянке Марии Дапирке. Следствие утверждает: она виновна в контрабанде наркотиков. При этом защита настаивает: сумку с кокаином девушке подкинули. В российском диппредставительстве во Вьетнаме отмечают: российская сторона будет добиваться освобождения соотечественницы.
Защита Марии Дапирки будет настаивать на пересмотре приговора. Шанс на его изменение действительно есть — даже после вынесения столь страшного вердикта. Это возможно по международному соглашению. Если Марию отправят отбывать наказание в Россию, уже тут — на родине — можно поставить вопрос о помиловании.
Главный вопрос — как же злополучная сумка оказалась в руках Марии? Адвокат Дапирки уверяет: чемодан ей подкинул бойфренд — выходец из Нигерии Чиб Эзе. Он представился успешным футболистом — именно ради него Мария переехала в тропическую страну. Похоже, под давлением чувств не видела главного — четко отработанную систему. Ведь нигерийские наркоторговцы часто работают по такому сценарию: используют молодых иностранок для транспортировки запрещенных веществ.
Друзья Марии Дапирки организовали группу в соцсети "ВКонтакте", чтобы доказать — ее история лишь одна из многих. Лжефутболиста из Нигерии, который оказался членом банды наркодилеров, так и не объявили в международный розыск. Он спокойно живет на Тайване и, вероятнее всего, продолжает свой бизнес.
Мы выяснили, что в Азии и по миру работает целая группа мужчин из Нигерии. Таких же, как и ее бойфренд. Они придумывают разные истории, входят в доверие и даже женятся. Доверчивые девушки ведутся. И Маша не одна такая.
Эта история действительно одна из многих. Ранее 25-летнюю россиянку Ангелину Пуртову задержали на Мальдивах по подозрению в перевозке более 2 килограммов кокаина. Сумку — по схожему сценарию — попросил доставить бойфренд-нигериец. Тогда россиянке удалось доказать свою невиновность.
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