Роналду, Рамос и Навас могут не сыграть против "Барселоны"

Традиционное "класико" испанского футбольного чемпионата между "Баорселоной" и мадридским "Реалом", которое пройдет в столице Каталонии 6 мая, может остаться без ведущих игроков "Королевского клуба". Тренеры готовы поберечь своих звезд для финала Лиги чемпионов.

Как известно, "Барса" в предыдущем туре досрочно выиграла турнир испанской Примеры и выйдет на домашний матч против своих "заклятых друзей" в ранге чемпиона. "Реал" давно потерял шансы на успех в первенстве страны, но в третий раз подряд вышел в финал главного евротурнира.

Пэтому наставник "сливочных" Зинедин Зидан вполне может себе позволить изменения в составе на гостевой матч против "Барсы". Испанская ABC утверждает, что в "класико" не сыграют пятеро ведущих футболистов "Реала" — Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич и вратарь Кейлор Навас, который в полуфинале Лиги чемпионов творил чудеса против "Баварии".

Как сообщают инсайдеры из стана "Королевского клуба", мадридисты считают единственным оставшимся действительно важным матчем в сезоне финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля", поэтому четыре оставшихся матча Примеры могут провести неосновным составом.