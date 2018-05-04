У стен Кремля прошла ночная репетиция Парада Победы

Минувшей ночью на Красной площади оттачивали мастерство парадные расчеты и экипажи танков, бронемашин и наземных ракетных комплексов. Все эпизоды будущего торжества постарались воспроизвести с максимальной точностью.

Бронетранспортеры и беспилотники, гаубицы и зенитки, армейские снегоходы и мотовездеходы. Впервые на Красной площади — боевая машина поддержки танков "Терминатор" повышенной маневренности, огневой мощности и защищенности.

Это уже вторая ночная репетиция парада у самых стен Кремля. Меньше чем через неделю — финал. По Красной площади проедут полторы сотни перспективных образцов военной техники, пройдут 13 тысяч военнослужащих.

"Уделяешь внимание шагу, улыбке, высоте поднятия ноги, равнению в шеренге", — рассказывает курсант Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного (Санкт-Петербурга) Валерия Сысоева.

"Чтобы ветераны увидели равнение в шеренге, ты должен показать им красоту строя, красоту нашего шага. Все-таки мы отдаем им честь, дань за Победу", — говорит курсант Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева Евгения Андреева.

И пусть это только технический прогон — гробовая тишина в минуту молчания на переполненных трибунах. Продолжают зрители стоять и под гимн.

"Мне и моим товарищам выпала огромная честь пройти в парадном строю по Красной площади в 73-ю годовщину Великой Победы. Хотелось бы от души пожелать огромного здоровья моему прадеду — участнику Великой Отечественной войны", — говорит курсант Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Александр Фарафонов.

Большинство курсантов Севастопольского нахимовского училища в московском параде дебютируют. Нервы на пределе — и тысяча мыслей в голове.

"Вы знаете, что такое генеральский эффект? Это когда прямо перед нужным моментом все рушится, и идется не в ногу, смотрится не в ту сторону, пуговицы отваливаются. Вот поэтому и переживаем!" — объясняет курсант Севастопольского президентского кадетского училища Всеволод Скрыпкин.

"Представлять город-герой Севастополь на параде — очень большая честь и большая ответственность. Думаю, что эту задачу мы выполним на отлично", — говорит курсант Севастопольского президентского кадетского училища Вадим Грудницкий.

У новичков есть еще пара дней на отработку недочетов. Генеральная репетиция пройдет 6 мая.