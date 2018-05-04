В Невинномысске уничтожены главари боевиков, планировавшие теракты

Сотрудники ФСБ России провели спецоперацию в Ставропольском крае, в результате которой были уничтожены два лидера экстремистской ячейки, планировавшие совершить террористические акты, передает "Интерфакс".

"4 мая в городе Невинномысске Ставропольского края сотрудники ФСБ России во время спецоперации нейтрализовали оказавших вооруженное сопротивление двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших совершение террористических актов", — сообщили в ЦОС ФСБ.

При осмотре места происшествия была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, "подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а так же огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты". По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщалось ранее, 21 апреля в дагестанском Дербенте в ходе спецоперации ликвидированы четверо боевиков, планировавших совершить диверсионно-террористический акт на Первомайские праздники.

В тот же день ФСБ РФ пресекла теракты в Ставрополе, которые готовил сторонник террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый, присягнувший главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади, планировал теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.