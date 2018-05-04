Песков: признание Земана доказывает несостоятельность обвинений в адрес России

История с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль – это авантюра и провокация. Особенно после того, как президент Чехии Милош Земан признался, что отравляющее вещество типа "Новичок" производилось и испытывалось на территории его республики. Момент, когда все больше и больше стран поймут, что их просто втянули в эту авантюру, все ближе, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также, пишет агентство ТАСС, Москва абсолютно не согласна с тем, что Лондон продолжает скрывать Юлию Скрипаль и не пускает к ней представителей российской дипмиссии. Тем самым Великобритания нарушает Венскую конвенцию, считает Песков. Однако отечественные дипломаты продолжат настойчиво работать в этом направлении, добавил пресс-секретарь.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Великобритании уже около 40 нот, которые содержат свыше 60 вопросов по делу Скрипалей. Однако на две трети из них в Лондоне просто не ответили, а на оставшиеся прислали формальные отписки.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери. Предположительно, их отравили особо токсичным нервно-паралитическим ядом. Сейчас Юлия уже выписана из больницы. Сергей все еще находится под наблюдением врачей.