Эксперты ОЗХО взяли пробы на двух объектах в Думе

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяли пробы на двух объектах в сирийской Думе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия продолжает содействовать этому расследованию. По словам Захаровой, пробы взяты на складе и в лаборатории, передает РИА Новости.

Москва ожидает, что техническая работа миссии будет доведена до конца, а ее результатом станет беспристрастный доклад, добавила официальный представитель МИД.

В интервью газете Financial Times глава ОХО Ахмет Узюмджю заявил, что специалисты организации намерены эксгумировать тела жертв предполагаемой химатаки в Думе. Он также сообщил, что с 21 апреля эксперты собрали около сотни проб из окружающей среды, но для доказательств применения в Думе хлора или зарина необходимы образцы тканей предполагаемых жертв.

Ранее запад обвинил официальный Дамаск в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, которую якобы сбросили сирийские военные.