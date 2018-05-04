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Конфликт в Сирии 1 час назад

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4 мая 201813:38

Эксперты ОЗХО взяли пробы на двух объектах в Думе

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяли пробы на двух объектах в сирийской Думе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия продолжает содействовать этому расследованию. По словам Захаровой, пробы взяты на складе и в лаборатории, передает РИА Новости.

Москва ожидает, что техническая работа миссии будет доведена до конца, а ее результатом станет беспристрастный доклад, добавила официальный представитель МИД.

 

В интервью газете Financial Times глава ОХО Ахмет Узюмджю заявил, что специалисты организации намерены эксгумировать тела жертв предполагаемой химатаки в Думе. Он также сообщил, что с 21 апреля эксперты собрали около сотни проб из окружающей среды, но для доказательств применения в Думе хлора или зарина необходимы образцы тканей предполагаемых жертв.

Ранее запад обвинил официальный Дамаск в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, которую якобы сбросили сирийские военные.

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