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Конфликт в Сирии 1 час назад
Захарова назвала фантастикой новость о Госдепе и "Белых касках"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фантастикой новость о том, что госдепартамент США приостановил финансирование неправительственной организации "Белые каски".
"А что так? Просто последние фильмы не понравились? Еще какие-то причины?" – поинтересовалась Захарова.
Также она сказала, что хочется узнать точно, сколько денег "Белые каски" получали от правительства США и от правительств других государств, в том числе тех трех государств, которые нанесли удар по Сирии не так давно. По ее словам, это имеет принципиальное значение, чтобы понять, "как действует этот отлаженный фейковый механизм".
Как сообщает "Интерфакс", Захарова порекомендовала западным СМИ проявить интерес к схеме финансирования "Белых касок". Также ее интересует, является ли остановка финансирования временной или окончательной.
Госдеп заморозил финансирование организации "Белые каски". Доля США в финансировании составляла около трети бюджета. "Белые каски", действующие в Сирии с 2013 года, якобы ставили своей целью защиту мирного населения Сирии. Однако по факту они занимались съемкой фейков. Недавно они сняли видео о химической атаке в городе Дума, которое по факту оказалось постановкой.
Ранее Захарова называла деятельность организации "Белые каски" еще одним элементом масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии. А президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды" (запрещена в России).
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