Борьба с уклонистами: нянь, домработниц и репетиторов обяжут платить налоги
За услуги горничных, нянь и репетиторов в России теперь придется платить больше. Самозанятых обяжут платить налоги. С такой инициативой выступил Минфин. Законопроект уже подготовлен. Ведомство предлагает брать налог в размере от 3 до 6 процентов от дохода. Кто попадает под такую категорию?
Минфин предлагает ввести новый налог на доход самозанятых. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект и собирается опубликовать его в течение месяца. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин. Также он рассказал, кто попадает под эту категорию, ведь четкого определения понятия сегодня нет. В первую очередь, речь идет о тех, кто не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг — няни, домработницы и репетиторы.
3 процента — ставка налога для тех, кто оказывает услуги физическим лицам и 6% — юридическим. Новый режим может заработать со следующего — 2019 — года. Но не сразу по всей стране. Начнут с пилотного проекта в некоторых регионах.
"Это необходимо. Ведь фискальные условия ужесточились из-за ряда инициатив, заявленных на самом высшем уровне. И Минфину надо увеличить сбор налогов. И действительно обидно, что все больше переходят в разряд таких фрилансеров, которые ускользают из-под налогообложения", — пояснил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Олег Буклемишев.
Чтобы люди открыто говорили о своей деятельности, в Минфине хотят сделать новый налоговый режим максимально простым и доступным. Предлагают разработать мобильное приложение, которое каждый установит себе на планшет или смартфон. Такой онлайн-офис будет работать как касса.
Чтобы приложение заработало, пользователь пройдет биометрическую идентификацию и прикрепит банковскую карту или счет. С него и будет списываться налог, заменяющий собой НДФЛ.
Отдельный вопрос: что делать тем, кто уже в рядах индивидуальных предпринимателей? Надо ли им регистрироваться в новой системе? В Минфине отвечают: если индивидуальный предприниматель числится в налоговой официально, у него есть право выбора — остаться на прежнем режиме налогообложения или перейти на новый.
С прошлого года для самозанятых действуют налоговые каникулы. Правда, инициатива не пользуется популярностью. Сегодня в России официально зарегистрированы 936 самозанятых россиян. По данным Росстата, на самом деле, их порядка 14 миллионов человек.
"Люди как раз и ожидали такого поведения Минфина. Слишком часто у нас меняется налоговое законодательство. И они здраво расценили, что регистрация приведет к тому, что будет установлен некий налог. Учитывая, что самозанятые обычно не оформляются по трудовому договору, то поймать такого уклониста невозможно", — полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Но как же Минфин планирует контролировать поступления налогов от самозанятых? В ведомстве эту функцию возложат не на ФНС, а на самих пользователей услуг. Система будет работать как кэшбэк.
Например, за оплату урока репетитора ученик получит баллы. Они сразу отправятся в его личный кабинет налогоплательщика. И после их можно будет использовать для оплаты уже своих налогов — транспортного или на имущество. Выходит, потребители услуг будут сами стимулировать рынок самозанятых граждан платить налоги.
Как будут распределяться доходы от нового налога — пока неясно. Скорее всего, решение оставят за регионами, в бюджеты которых и направят эти средства. Впрочем, существенных доходов бюджета от этого нововведения Минфин не ждет.
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