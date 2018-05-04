Погода на выходные: немного похолодает, пройдут дожди с грозами

В большинстве регионов европейской части России характер погоды будет определяться прохождением барической ложбины с атмосферными фронтами. Погода будет преимущественно облачной, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, немного понизится температура. Исключением будут южные регионы, здесь жаркий средиземноморский воздух удержит свои позиции, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве и области преимущественно облачно, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, похолодает, днём в субботу +23...+25°, в воскресенье не выше +19°, по ночам столбики термометров будут опускаться до значений +9…+13°.

В Санкт-Петербурге и области, на фоне повышения атмосферного давления, будет преимущественно солнечно, обойдется без существенных осадков, температура в дневные часы +13…+16°, по ночам +3…+5°, на севере области в утренние часы не исключены небольшие заморозки.

В регионах Русского Севера будет прохладно, пройдут дожди, в Заполярье местами с мокрым снегом. В Сыктывкаре +7...+10° , в Мурманске в субботу +3…+5°, в воскресенье +7…+10° . В Архангельске +5…+8°.

В Черноземье дождливо будет только в воскресенье. В Воронеже, Курске и Белгороде +25…+28°.

На Верхней Волге сильные продолжительные дожди начнутся с вечера субботы, в Среднем Поволжье тёплый воздух удержит свои позиции. В Кирове +10…+13°, в Пензе и Саратове +22…+25°.

На юге страны в центре мощного обширного тёплого антициклона будет малооблачно, тепло и сухо, небольшие кратковременные дожди пройдут местами только в горных районах. В Ставрополе и Ростове-на-Дону +27…+29°, в Симферополе +29…+31°, в Нальчике +22…+25°, возможен кратковременный дождь, гроза.

В Уральском регионе погода испортится в воскресенье, с запада приблизится атмосферный фронт, начнутся дожди, местами сильные, возможны грозы. В Екатеринбурге +10…+13°, в Челябинске +14…+17°, в Тюмени потеплеет с +7°, до +12 °.

На юге Сибири в тыловой части циклона резко похолодает, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В Омске, Новосибирске и Красноярске в субботу +5…+8°, в воскресенье 0…+3°. На западе Прибайкалья в теплой воздушной массе тепло, пройдут небольшие дожди, в Забайкалье потеплеет. В Иркутске +22…+25°, в Улан-Удэ и Чите в субботу +11…+15°, в воскресенье +22…+25°.

На юге и востоке Дальнего Востока погоду будет определять циклоны, будет облачно и дождливо. В Южно-Сахалинске +6…+9°, .в Хабаровске +10...+13°, во Владивостоке +13...+16°.