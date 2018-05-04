Юные кадеты встретились на молодежном сборе "Наследники Победы"

Кадеты из Москвы и Подмосковья принимают участие в традиционном всероссийском слете, посвященном Великой Победе. Он проходит в Казани, куда приехали около 600 ребят. Они встречаются с ветеранами, проводят дискуссии за круглыми столами, соревнуются в силе и ловкости. Во время этих состязаний формируется особый кадетский командный дух.

Открывали сбор "Наследники Победы" буквально в нескольких метрах от стен Казанского кремля. Перед участниками, приехавшими из 52 регионов страны, выступили хозяева — учащиеся казанских кадетских корпусов.

Кадеты в течение 10 дней будут соревноваться в плавании, гиревом спорте, прохождении полосы препятствий, фехтовании, стрельбе и даже в метании ножей. Особенность соревнований в том, что школьникам предстоит выступать не в своих привычных коллективах, а во вновь сформированных из представителей разных городов. По мнению организаторов, только так можно научиться по-настоящему работать в команде.

"Порядка 10 только спортивных состязаний, в которых дети участвуют. Все состязания командные, что позволяет детям пройти очень хорошую школу, тренинг общения, командообразования", — объясняет заместитель председателя оргкомитета Международного молодежного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз-2018 — Наследники Победы" Владимир Федорцов.

— Я рада, что попала на эти соревнования, потому что я знаю, что все ребята эти очень дружные. Я рада, что я попала во взвод с хорошими ребятами!

— Я третий год на этих сборах подряд. Каждый взвод хорош по-своему, очень сплачивается команда с первых дней нашего участия здесь. Чувство гордости!

Прежде чем приехать на сбор, у себя на родине каждый из этих кадетов прошел тщательный отбор.

"Конкурс в команду, чтобы приехать к вам сюда, в Татарстан — 18 человек на место в городе Великие Луки — только в одной школе!" — рассказывает Игорь Павлюк.

Сбор "Наследники Победы" проходит уже в 12-й раз. С 2014 года кадетов гостеприимно принимает Казань. Кроме спортивных соревнований участники будут встречаться с ветеранами войны, посетят экскурсии и проведут несколько круглых столов. Разговоры будут вести далеко не детские — например, о проблемах Интернета или нравственных ценностях молодежи.

"Очень важно, чтобы подрастающее поколение, молодые защитники интересов нашего Отечества, были продолжателями традиций наших победителей", — говорит председатель оргкомитета Николай Гаврилов.

Слет завершит свою работу 9 мая. Все 600 участников пройдут в составе колонны "Бессмертного полка".