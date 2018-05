Сакартвело будешь: для Литвы Грузии больше нет

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что отныне в этой прибалтийской республике официально Грузию будут называть "Сакартвело" (Sakartvelo).

On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! გილოცავთ ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას! ლიტვა-საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH