Трамп заявил, что NBC неправ, а CNN похож на его старый дом

Американский президент Дональд Трамп обвинил телеканал NBC в том, что он ссылается на выдуманные источники информации, передает ТАСС.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

NBC NEWS is wrong again! They cite “sources” which are constantly wrong. Problem is, like so many others, the sources probably don’t exist, they are fabricated, fiction! NBC, my former home with the Apprentice, is now as bad as Fake News CNN. Sad!