Биатлонистку Глазырину дисквалифицировали на два года

Международный союз биатлонистов в лице своего антидопингового комитета принял решение наказать россиянку Екатерину Глазырину за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка признана виновной в нарушении статьи 2.2. IBU в применении запрещённых препаратов.

Союз дисквалифицировал россиянку на два года и срок ее наказания отсчитывается с 24 апреля 2018 года, сообщает Чемпионат.Com. Результаты Глазыриной на всех соревнованиях за последние годы, начиная с 19 декабря 2013, аннулированы.

Команда адвокатов Глазыриной имеет 21 день на то, чтобы оспорить решение IBU в Спортивном арбитражном суде (CAS). В эти же дни должно быть принято решение в отношении биатлонистки из Словении Теи Грегорин, также обвиняемой в нарушениях антидопинговых правил.