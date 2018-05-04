Владимир Путин посетит матч открытия футбольного чемпионата мира-2018

Президент России Владимир Путин планирует посетить матч открытия чемпионата мира по футболу, в которой наша национальная сборная 14 июня сыграет в московских "Лужниках" против соперников из Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом Песком отказался рассуждать на тему того, посетит ли Путин другие встречи российской сборной: "Другие матчи? Все будет зависеть от того, как все пройдет, — цитирует пресс-секретаря агентство ТАСС. – Пока могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира по футболу между командами России и Саудовской Аравии".