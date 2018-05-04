Подвиг духа: драма Хабенского "Собибор" не даст забыть о героях

3 мая в российский кинопрокат вышла историческая драма "Собибор" Константина Хабенского, рассказывающая о единственном в своем роде успешном восстании узников в нацистском лагере смерти.

Собибор действовал на юго-востоке Польши полтора года, но за это время здесь были убиты около 250 тысяч евреев. Осенью 1943 года советский офицер Александр Печерский смог сплотить вокруг себя сотни обреченных на смерть из разных стран Европы и поднял восстание. 300 заключенных, убив 12 эсэсовцев, смогли прорваться за ограждение лагеря и скрыться в лесу. Вскоре после этого дерзкого побега фашисты решили снести Собибор, а землю, на которой он стоял, распахали и засадили деревьями.

Подвиг собиборцев, эта удивительная история сопротивления человеческого духа, долгое время не получала должного признания в мире. Однако теперь у зрителей появилась возможность воочию увидеть и прочувствовать эту трагическую страницу Великой Отечественной войны.

"Тема нацизма, геноцида будет, увы, актуальна всегда. Мы видим, что люди ненавидят и убивают друг друга за "неправильный" язык, вероисповедание, цвет кожи, разрез глаз. Нацизм — предельная степень сгущения зла, сопротивление такому абсолютному злу как раз и порождает беспримерные образцы героизма, остающиеся в веках. Из таких героев был Александр Печерский", — рассказывает Константин Хабенский, для которого эта лента стала режиссерским дебютом.

В основу фильма легли воспоминания Александра Печерского, собранные в книге Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие", и поэма Марка Гейликмана "Люка".

"Спасение жизни не было целью героев Собибора, борьба велась за достойную смерть, они отстояли достоинство всего человеческого рода. Мы хотели рассказать в фильме эту захватывающую драму о жизни на пределе, о преодолении непреодолимого — как самые обычные люди становятся титанами", — объясняет Глеб Фетисов, один из продюсеров картины.

За реализацию эпической идеи взялись компании Cinema Production и "Фетисов Иллюзион" при поддержке Фонда Александра Печерского, а официальным спонсором стал банк ВТБ.

"ВТБ ежегодно поддерживает крупные проекты в сфере культуры, в частности, в индустрии кино. Выход фильма "Собибор", в котором рассказана подлинная история о силе человеческого духа и сопротивлении нацизму, важнейшее для нашей страны событие, особенно в канун Дня Победы", — пояснил Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ.

Для съемок, которые проходили в Литве, нацистский лагерь смерти был полностью воссоздан по сохранившимся чертежам. В массовых сценах участвовали около 1000 актеров. А главные роли исполнили такие звезды как Константин Хабенский, Кристофер Ламберт ("Горец", "Смертельная битва"), Михалина Ольшанска ("Матильда"), Филипп Рейнхардт ("Сталинград", "Жених"), Мария Кожевникова ("Батальон"), Фелиция Янкель, Дайнюс Казлаускас, Гела Месхи, Сергей Годин, Роман Агеев и другие.

"Наши актеры часами находились на ветру под дождем, в тонкой "лагерной" одежде. Им и всей съемочной группе приходилось проявлять не только актерское мастерство, но и незаурядную физическую стойкость", — рассказывает о трудностях съемок один из продюсеров фильма Эльмира Айнулова.

По словам Константина Хабенского, самым сложным оказалось снимать так называемую "мирную" лагерную жизнь, ведь несмотря на кажущуюся обыденность, зритель должен был почувствовать, что в каждую минуту своей жизни герои все равно находятся на краю смерти.

"Мы стремились к максимальной достоверности во всем, в каждой детали, каждом кадре, понимая, что если не будет этой внешней убедительности, то и разговор со зрителем о добре и зле состояться не сможет", — подытожил режиссер Константин Хабенский.

Восстание в Собиборе – это подвиг, о котором знают и помнят далеко не все, но он уже стал символом несокрушимости человеческого духа и способности сопротивляться злу даже стоя на краю бездны. Увидеть историческую драму, посвященную этим событиям, можно уже во всех кинотеатрах страны. А мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Помимо Европы фильм "Собибор" выйдет в США и других странах, в частности, ведутся переговоры с прокатчиками Австралии и Японии.