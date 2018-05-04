Новости Общество

Все видео этой рубрики
4 мая 201819:22

Подвиг духа: драма Хабенского "Собибор" не даст забыть о героях

3 мая в российский кинопрокат вышла историческая драма "Собибор" Константина Хабенского, рассказывающая о единственном в своем роде успешном восстании узников в нацистском лагере смерти.

Собибор действовал на юго-востоке Польши полтора года, но за это время здесь были убиты около 250 тысяч евреев. Осенью 1943 года советский офицер Александр Печерский смог сплотить вокруг себя сотни обреченных на смерть из разных стран Европы и поднял восстание. 300 заключенных, убив 12 эсэсовцев, смогли прорваться за ограждение лагеря и скрыться в лесу. Вскоре после этого дерзкого побега фашисты решили снести Собибор, а землю, на которой он стоял, распахали и засадили деревьями.

Подвиг собиборцев, эта удивительная история сопротивления человеческого духа, долгое время не получала должного признания в мире. Однако теперь у зрителей появилась возможность воочию увидеть и прочувствовать эту трагическую страницу Великой Отечественной войны.

"Тема нацизма, геноцида будет, увы, актуальна всегда. Мы видим, что люди ненавидят и убивают друг друга за "неправильный" язык, вероисповедание, цвет кожи, разрез глаз. Нацизм — предельная степень сгущения зла, сопротивление такому абсолютному злу как раз и порождает беспримерные образцы героизма, остающиеся в веках. Из таких героев был Александр Печерский", — рассказывает Константин Хабенский, для которого эта лента стала режиссерским дебютом.

В основу фильма легли воспоминания Александра Печерского, собранные в книге Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие", и поэма Марка Гейликмана "Люка".

"Спасение жизни не было целью героев Собибора, борьба велась за достойную смерть, они отстояли достоинство всего человеческого рода. Мы хотели рассказать в фильме эту захватывающую драму о жизни на пределе, о преодолении непреодолимого — как самые обычные люди становятся титанами", — объясняет Глеб Фетисов, один из продюсеров картины.

За реализацию эпической идеи взялись компании Cinema Production и "Фетисов Иллюзион" при поддержке Фонда Александра Печерского, а официальным спонсором стал банк ВТБ.

"ВТБ ежегодно поддерживает крупные проекты в сфере культуры, в частности, в индустрии кино. Выход фильма "Собибор", в котором рассказана подлинная история о силе человеческого духа и сопротивлении нацизму, важнейшее для нашей страны событие, особенно в канун Дня Победы", — пояснил Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ.

Для съемок, которые проходили в Литве, нацистский лагерь смерти был полностью воссоздан по сохранившимся чертежам. В массовых сценах участвовали около 1000 актеров. А главные роли исполнили такие звезды как Константин Хабенский, Кристофер Ламберт ("Горец", "Смертельная битва"), Михалина Ольшанска ("Матильда"), Филипп Рейнхардт ("Сталинград", "Жених"), Мария Кожевникова ("Батальон"), Фелиция Янкель, Дайнюс Казлаускас, Гела Месхи, Сергей Годин, Роман Агеев и другие.

"Наши актеры часами находились на ветру под дождем, в тонкой "лагерной" одежде. Им и всей съемочной группе приходилось проявлять не только актерское мастерство, но и незаурядную физическую стойкость", — рассказывает о трудностях съемок один из продюсеров фильма Эльмира Айнулова.

По словам Константина Хабенского, самым сложным оказалось снимать так называемую "мирную" лагерную жизнь, ведь несмотря на кажущуюся обыденность, зритель должен был почувствовать, что в каждую минуту своей жизни герои все равно находятся на краю смерти.

"Мы стремились к максимальной достоверности во всем, в каждой детали, каждом кадре, понимая, что если не будет этой внешней убедительности, то и разговор со зрителем о добре и зле состояться не сможет", — подытожил режиссер Константин Хабенский.

Восстание в Собиборе – это подвиг, о котором знают и помнят далеко не все, но он уже стал символом несокрушимости человеческого духа и способности сопротивляться злу даже стоя на краю бездны. Увидеть историческую драму, посвященную этим событиям, можно уже во всех кинотеатрах страны. А мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Помимо Европы фильм "Собибор" выйдет в США и других странах, в частности, ведутся переговоры с прокатчиками Австралии и Японии.

Сейчас

19:26

Сборная России разгромила французов в стартовом матче чемпионата мира

18:50

В США хотят увязать "открытое небо" с "вмешательством РФ"

17:32

Под Питером грузовик протаранил микроавтобус ФСИН с арестантами

17:06

ФСБ схватила игиловцев, которыми управляли из-за рубежа посредством Telegram

16:28

США требуют передать гуманитарную помощь сирийским боевикам

15:52

Следком подтвердил смерть Сергея Сакина

15:13

Арестовано имущество пресс-секретаря Роскомнадзора

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Под Питером грузовик протаранил микроавтобус ФСИН с арестантами

Под Питером грузовик протаранил микроавтобус ФСИН с арестантами

1 час назад
Цель – не деньги: Силуанов объяснил идею нового налога

Цель – не деньги: Силуанов объяснил идею нового налога

55 минут назад
"Тайфуны" поднялись на перехват российской "Лысухи"

"Тайфуны" поднялись на перехват российской "Лысухи"

2 часа назад
Украинских националистов с "каким-то плакатом" послали в Берлин вместо Крыма

Украинских националистов с "каким-то плакатом" послали в Берлин вместо Крыма

1 час назад
Пожизненный приговор россиянке: чемодан с кокаином мог подбросить жених из Нигерии

Пожизненный приговор россиянке: чемодан с кокаином мог подбросить жених из Нигерии

6 часов назад
Украина пожаловалась, что Россия ведет себя не как СССР

Украина пожаловалась, что Россия ведет себя не как СССР

3 часа назад
В американских школах начнут преподавать основы гомосексуализма

В американских школах начнут преподавать основы гомосексуализма

1 час назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
Следком подтвердил смерть Сергея Сакина

Следком подтвердил смерть Сергея Сакина

3 часа назад
Не производят, а тестируют, не граммы, а миллиграммы: Чехия и ОЗХО запутались в "Новичке"

Не производят, а тестируют, не граммы, а миллиграммы: Чехия и ОЗХО запутались в "Новичке"

1 час назад
Медали и дресс-код: подробности инаугурации Путина

Медали и дресс-код: подробности инаугурации Путина

2 часа назад
Украинский участник "Евровидения" сел в лужу с "ридной мовой". Видео

Украинский участник "Евровидения" сел в лужу с "ридной мовой". Видео

7 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет фильм о Даниле Козловском

Телеканал "Россия 1" покажет фильм о Даниле Козловском

9 часов назад
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

9 часов назад
Криминалисты ищут причину загадочной гибели семьи в Подмосковье

Криминалисты ищут причину загадочной гибели семьи в Подмосковье

45 минут назад
"Нацкорпус" сдал СБУ бразильца, воевавшего на стороне ополченцев

"Нацкорпус" сдал СБУ бразильца, воевавшего на стороне ополченцев

46 минут назад
К Instagram можно будет привязать карту и совершать покупки

К Instagram можно будет привязать карту и совершать покупки

50 минут назад
"Белые каски" могли остаться без денег США из-за провала в Думе

"Белые каски" могли остаться без денег США из-за провала в Думе

55 минут назад
В Киеве решили сорвать шествие "Бессмертного полка"

В Киеве решили сорвать шествие "Бессмертного полка"

1 час назад
Трамп сообщил, что место и время встречи с Кимом согласовано

Трамп сообщил, что место и время встречи с Кимом согласовано

1 час назад
Потерявшийся лосенок забрался в пассажирский автобус в Карелии

Потерявшийся лосенок забрался в пассажирский автобус в Карелии

1 час назад
Стиль навсегда: планируем дизайн загородного дома, который никогда не устареет

Стиль навсегда: планируем дизайн загородного дома, который никогда не устареет

1 час назад
Адвокат Ампелонского опроверг арест его имущества

Адвокат Ампелонского опроверг арест его имущества

1 час назад
Из-за кефира правосеков украинский депутат устроил пальбу в горсовете

Из-за кефира правосеков украинский депутат устроил пальбу в горсовете

1 час назад
Украинских браконьеров предложили обменять на моряков "Норда"

Украинских браконьеров предложили обменять на моряков "Норда"

2 часа назад
Журналисты разгадали секрет обуви Ким Чен Ына

Журналисты разгадали секрет обуви Ким Чен Ына

2 часа назад
США требуют передать гуманитарную помощь сирийским боевикам

США требуют передать гуманитарную помощь сирийским боевикам

2 часа назад
ФСБ схватила игиловцев, которыми управляли из-за рубежа посредством Telegram

ФСБ схватила игиловцев, которыми управляли из-за рубежа посредством Telegram

2 часа назад
В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

2 часа назад
"Извините, я наркоман": пьяный красноярец превратил задержание в цирковое представление

"Извините, я наркоман": пьяный красноярец превратил задержание в цирковое представление

2 часа назад
11 тысяч нарушений пожарной безопасности обнаружено в московских ТЦ

11 тысяч нарушений пожарной безопасности обнаружено в московских ТЦ

2 часа назад
Мультсериал "Лео и Тиг" приобрела крупнейшая медиакорпорация Нидерландов

Мультсериал "Лео и Тиг" приобрела крупнейшая медиакорпорация Нидерландов

3 часа назад
Жириновский заявил, что за 30 тысяч в Думе будут работать одни каменщики и шоферы

Жириновский заявил, что за 30 тысяч в Думе будут работать одни каменщики и шоферы

3 часа назад
У компании Kia появился электрический кроссовер

У компании Kia появился электрический кроссовер

3 часа назад
Встреча с Путиным: дальше желания у Трампа дело не зашло

Встреча с Путиным: дальше желания у Трампа дело не зашло

4 часа назад
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

4 часа назад
Погода на выходные: немного похолодает, пройдут дожди с грозами

Погода на выходные: немного похолодает, пройдут дожди с грозами

5 часов назад
Над Москвой прошла первая воздушная репетиция Парада Победы

Над Москвой прошла первая воздушная репетиция Парада Победы

8 часов назад
"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

10 часов назад
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Пикачу оказался не мышью

Пикачу оказался не мышью

8 часов назад
Группа крови влияет на выживаемость при тяжелых травмах

Группа крови влияет на выживаемость при тяжелых травмах

9 часов назад
Психологи рассказали, полезно ли детям смотреть "Смешарики. Дежавю"

Психологи рассказали, полезно ли детям смотреть "Смешарики. Дежавю"

9 часов назад
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20