Африканка пыталась вывезти российских детей в Ирландию через Финляндию

Финскими пограничниками задержана гражданка Зимбабве по подозрению в попытке нелегально перевезти двух несовершеннолетних детей из России в Ирландию через Финляндию, передает ТАСС.

"Патруль Погранохраны встретил гражданку Зимбабве вместе с двумя детьми в аэропорту Хельсинки — Вантаа в воскресенье 29 апреля. Женщина и дети прибыли в Финляндию на самолете из России и должны были вылететь в Ирландию", — говорится в распространенном в пятницу сообщении Пограничной охраны страны.

Отмечается, что девочкам, которые прибыли вместе с женщиной, 7 и 14 лет. Пограничники решили провести дополнительную проверку в их отношении из-за противоречивой информации, которую женщина сообщила о поездке и о том, каким образом с ней связаны дети, уточнили в ведомстве.

Как отметили в Погранохране, при проверке в вещах женщины были найдены спрятанными бумаги, на основании которых есть причины подозревать, что она и девочки путешествовали под ложными документами, удостоверяющими личность.

Есть вероятность, что зимбабвийка не знала детей до отправления в поездку. В настоящее время женщина задержана. Ведется расследование инцидента. О гражданстве детей следствие не сообщает.