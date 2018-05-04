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Антропология 1 час назад
Коренное население Америки произошло от 250 первых переселенцев
Команда генетиков и антропологов из Университета Канзаса выяснила, насколько многочисленной была группа людей, ставших первооткрывателями и первыми жителями Америки (имеется в виду часть света, объединяющая оба континента – Северную и Южную Америку).
Поясним, что к числу коренных американцев сегодня относят множество народов – это индейцы Канады, народы Аляски, гавайцы, мексиканские американцы, эскимосы, алеуты и ещё множество различных племён.
Но как все эти народы сформировались и каков был размер "основополагающего", как его назвали сами авторы, населения Америки? Несмотря на многочисленные генетические исследования, учёные ранее не могли достигнуть консенсуса в этом вопросе. И лишь теперь новый анализ дал итоговую удивительную цифру: популяция самых первых жителей Америки насчитывала всего-навсего 250 человек.
Авторы этой работы в том числе принимали во внимание данные, полученные ранее. Напомним, что прежде генетики доказали связь коренных американцев с древними европейцами и азиатами, в том числе, речь идёт о китайских и сибирских корнях.
Один из авторов исследования профессор антропологии Майкл Кроуфорд (Michael Crawford) отмечает: "Переход от нескольких сотен основателей к примерно 40 миллионам жителей Северной и Южной Америк, проживающим в конечном итоге в разных условиях, к которым они приспосабливаются, – это интересный материал. Речь идёт о понимании того, как эволюция действует с точки зрения генетического разнообразия".
Чтобы больше узнать о первых переселенцах, Кроуфорд вместе с коллегами изучил образцы некодирующей ДНК, собранные у представителей народов, которые мигрировали в Новый Свет (кстати, споры о числе миграционных волн не утихают до сих пор).
Исследователи проанализировали фрагменты ДНК людей из Китая, десяти сибирских народов и десяти популяций коренных американцев, разбросанных по Центральной и Южной Америкам (авторы назвали их "племенными филиалами").
Секвенировав части ДНК девяти различных областей генома, учёные смогли построить компьютерные модели и определить размеры популяций, а также скорость их распространения. Этот анализ показал, что первоначально группа переселенцев насчитывала минимум 229 и максимум 300 человек. Вероятнее всего, их было около 250.
Эти данные, по словам специалистов, чрезвычайно важны для определения генетических маркеров, характеризующих разросшиеся впоследствии коренные народы Америки. В частности, учёные смогут оценить их так называемый адаптивный потенциал и скорость мутаций, а также, возможно, положить конец спорам о том, сколько же было волн миграций.
К слову, Майкл Кроуфорд изучал генетические маркеры сибирских народов, а также алеутов и эскимосов с 1989 года. Он также возглавил первую антропологическую экспедицию, которая посетила Сибирь после распада Советского Союза.
Именно его команда в 2015 году выяснила, что предки современных американцев совершили переход из Сибири в Америку через Берингов пролив 23 тысячи лет назад (а не 13 тысяч лет назад, как считалось ранее). Затем эта группа людей разделилась на индейцев и атабасков и начала осваивать новые территории.
"Это не было чем-то вроде договора: "Давайте пойдём дальше". Это было естественное разделение групп охотников и собирателей. По мере повышения рождаемости в какой-то из групп, она делилась на новые "кланы" [и двигалась всё дальше и дальше]. Так они достигли Аргентины через 15 тысяч лет", — заключает Кроуфорд.
Научная статья с более подробным описанием этого исследования была опубликована в издании Genetics and Molecular Biology.
Кстати, ранее антропологи предположили, что первые люди могли появиться в Америке на целых сто тысяч лет раньше, чем считается. Кроме того, есть версия, что переселенцы двигались вовсе не по суше.
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